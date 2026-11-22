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СМИ белоруской эмиграции резко усилили критику мужа самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Сергея.

До этого в интернете вяло тянулся их публичный бракоразводный процесс. И вдруг поднялась волна негодования из-за того, что Тихановский осудил супругу за использование белорусского языка на встрече с диаспорой в Нью-Йорке.

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«И зачем она вообще там по-белорусски заговорила? Все вокруг по-русски говорят. Она по-русски дома разговаривает, думает по-русски. Это же неуважение к ведущему стрима и к белорусам, которые пришли. Ну, говори по-русски. Ну, какие проблемы?», – сказал Сергей на своем канале «Страна для жизни».

Довольно известный националист, так же, как Тихановский амнистированный в прошлом году Павел Северенец назвал наезд на мову «пересечением красных линий» и призвал Сергея извиниться. Иначе, пригрозил Северинец, они «больше не друзья».

На самом деле отповедь нацика – это операция прикрытия. Эпизод с мовой занял меньше минутки трехчасового стрима, а основная тема была совсем другой.

Тихановский рассказал, как советники жены буквально заставляли его встретиться с Соросом (имя Сергей не указал). Супруг «президентки» наотрез отказался, потому что собирался наладить отношения с руководством Республиканской партии и не хотел фотографироваться с «главным врагом Трампа».

«Говорю: зачем мне фотография с Соросом, меня будут дразнить потом соросенком, как вас, до конца дней. Я не брал гранты, я с ним незнаком, и мне эта фотография не нужна… Он мне что, финансово поможет? Они говорят: нет. Он что вам помогает. Они тоже говорят: нет. Тут я не знаю, но, мне кажется, что помогал», – сказал Тихановский.

Советники «президентки» решили отомстить «первому джентельмену» и лишили его пропуска на генассамблею ООН, ради которой он и приехал в Нью-Йорк.

Сергей долго жаловался на то, что ему пришлось потратиться, а в ООН он не попал. Тихановский притащил с собой съемочную группу и потратил 2 тыс долларов, чтобы снять гостиницу на Манхеттене. А Светлану с советниками заселили в дорогой отель за счет спонсоров.