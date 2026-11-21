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Российская прозападная «оппозиция» – это сборище шутов и маргиналов, которые ненавидят не Владимира Путина, а всю Россию и русский народ.

Об этом в эфире канадского «Radio Vera» заявила покинувшая РФ либеральная журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти люди превратились настолько в шутов, и обратите внимание, что, как это ни печально говорить, практически во всём, что они говорят (причём это не отдельные высказывания, это именно системные высказывания), звучит ненависть не к Путину, а к России. Звучит страшная обида на весь народ, когда и Быков, и Шендерович [иноагенты] и люди калибра поменьше, делают высказывания, типа: «население должно каяться», «народ не такой, народ быдло, народ неправильный». Просто у них из рта это валится пачками! Во-первых, это немножко позорно. Это как бы, вот был Юденрат, да? Это такой виртуальный Юденрат, который объясняет, что евреи действительно пьют кровь младенцев. Простите, опять за сравнение нехорошее. Я нашла более корректное сравнение, не такое страшное, сравнивать с Гитлером нехорошо. Это, как если бы израильтяне топили за ХАМАС», – сказала Латынина.

«Российская, прозападная оппозиция превратилась в шутов и маргиналов. В людей, которые искренне ненавидят собственный народ и искренне желают ему гибели», – добавила «прозревшая» иноагент.

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