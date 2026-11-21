«В Европе медленно закипает катастрофа»
Евросоюз сократил потребление газа за время СВО с 410 до 340 млрд в год.
Об этом преподаватель Эрфуртского университета (Германия) Андреас Гольдтау заявил на видеоконференции американского «Центра национальных интересов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«И это необязательно потому, что мы стали более энергоэффективными. Это разрушает спрос, приводит к потере промышленности. И этого уже не вернуть.
Таким образом, значительная часть энергоемкой промышленности, которая была потеряна в 2022 году, потеряна навсегда. Это касается производства удобрений, сталелитейной и других видов тяжелой промышленности, а также производства химикатов, которые исчезли», – сказал Гольдтау.
Он отметил, что в США газ стоит в 10 раз дешевле, а только Германия, например, тратила на компенсации энергозатрат населению 7% своего ВВП. Теперь этих средств нет.
«Нынешний кризис похож на медленно закипающую катастрофу. В 22-м году карманы стран были достаточно полными, сейчас они пусты. Экономия как ответная мера уже не вариант. Это напрямую приводит к потерям в отрасли», – сказал Гольдтау.
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