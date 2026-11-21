Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз сократил потребление газа за время СВО с 410 до 340 млрд в год.

Об этом преподаватель Эрфуртского университета (Германия) Андреас Гольдтау заявил на видеоконференции американского «Центра национальных интересов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«И это необязательно потому, что мы стали более энергоэффективными. Это разрушает спрос, приводит к потере промышленности. И этого уже не вернуть. Таким образом, значительная часть энергоемкой промышленности, которая была потеряна в 2022 году, потеряна навсегда. Это касается производства удобрений, сталелитейной и других видов тяжелой промышленности, а также производства химикатов, которые исчезли», – сказал Гольдтау.

Он отметил, что в США газ стоит в 10 раз дешевле, а только Германия, например, тратила на компенсации энергозатрат населению 7% своего ВВП. Теперь этих средств нет.