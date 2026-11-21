«Киев и страну делят по Днепру! Я не могу на правый берег попасть» – возмущения полковника СБУ
Кокаинист Зеленский отвлекает население вбросами про «частичное членство в НАТО» и «размещение западных военных баз» в то время, как Россия ударами по мостам начала раздел Украины по Днепру.
Об этом на канале «Испанский стыд» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Это разрезание страны. Россияне сейчас режут этими ударами по Левому берегу, по Днепру, сейчас Киев разрезают. Я не могу на правый берег переехать, машину на СТО завезти, я заехать не могу и думаю: «а как я потом назад?».
Выступающий считает, что Зе-офис пытается отвлечь население от проблемы потери переправ через Днепр.
«Киев делят! А раз Киев, значит, и страну делят по Днепру – и по Запорожью. И те, на Западной Украине, делят Украину! Я вот про что говорю. Страну делят, а вы рассказываете про базы», – причитает отставной СБУшник.
Читайте также: Британский дипломат: «Ударами по мостам через Днепр русские откроют возможность наступления на Одессу»
English version :: Читать на английском «Киев и страну делят по Днепру! Я не могу на правый берег попасть» – возмущения полковника СБУ