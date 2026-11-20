Глобалисты заинтересованы в уничтожении христианской идентичности, завозе мигрантов-мусульман и снижении рождаемости коренных жителей Европы.

Об этом на испаноязычном канале Ucraniando рассуждает обозреватель Лиза Вукович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что переживает Европа, — не просто экономический кризис; она разваливается изнутри. Настоящая проблема в том, что континент потерял желание продолжать существовать. Он разрушил свою идентичность, основанную на конкретных пунктах: религии, семье и, прежде всего, демографии», – сказала Вукович.

По ее словам, «первый симптом коллапса общества — когда оно начинает стирать собственное имя и свою историю».

Вукович напомнила историю европейской Конституции от 2004 года, где из преамбулы, проигнорировав позицию Польши, Италии, Мальты и Чехии, исключили упоминание «христианских корней», заменив на размытую формулировку о «культурном, религиозном и гуманистическом наследии Европы».

«Мы видим, что в повседневной жизни атака на семью столь же очевидна: больше нет пап и мам, теперь есть «родитель 1» и «родитель 2». Когда общество вынуждено изобретать новые слова, чтобы скрыть очевидное, это значит, что оно уже потеряло ориентир», – говорит автор.

Она напоминает, что «мультикультурализм был идеальным бизнесом для неолиберальной системы: было невероятно выгодно привозить людей из Африки и арабского мира в условиях эксплуатации, платить им нищенские зарплаты, чтобы они выполняли грязную работу, которую европейцы больше не хотели делать».

«Предполагалось, что со временем и благосостоянием они интегрируются. Но они этого не сделали. И не потому, что не могли, а потому, что их позиция тверда: они не хотят интегрироваться в Запад. Они хотят жить по шариату, хотят строить свои мечети и хотят жить точно так, как живут в своих странах происхождения, но получая социальные пособия Европы. Результат в том, что сегодня мы сталкиваемся с все более ухудшающейся демографической и социальной реальностью. С одной стороны, у вас средний европеец, все более старый, малоподвижный, комфортный и бездетный. С другой — молодое, сплоченное мигрантское население с жизненной силой. Как сказал тот арабский лидер, «У нас есть очень мощное оружие: чрево арабской женщины. Демографически мы завоюем Европу». И он не ошибался. Пока коренные жители стареют и не размножаются, параллельные анклавы растут и расширяются», – говорит Вукович.

По ее словам, ставленники глобалистов во главе стран ЕС не заинтересованы в сохранении коренного населения.