Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ответ на теракты Запада Россия имеет право уничтожить порты, трубопроводы и подводные кабели – всю логистику, которая подерживает экономику ЕС и США.

Об этом на своём канале заявил эксперт-востоковед Евгений Сатановский передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«С самого начала не было понятно, что надо отсекать Украину от трубопроводов. Надо уничтожать железные дороги на корню. Надо бить по тем аэропортам, неважно, в Польше это, в Чехии, в Румынии, где концентрируется военная техника для Украины. Если вас не пускают в какие-то порты, то один-два этих порта должны просто перестать существовать», – сказал Сатановский.