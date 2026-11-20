«Вот это надо делать!» – Сатановский предложил «поднять на воздух» всю критическую инфраструктуру Запада
В ответ на теракты Запада Россия имеет право уничтожить порты, трубопроводы и подводные кабели – всю логистику, которая подерживает экономику ЕС и США.
Об этом на своём канале заявил эксперт-востоковед Евгений Сатановский передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«С самого начала не было понятно, что надо отсекать Украину от трубопроводов. Надо уничтожать железные дороги на корню. Надо бить по тем аэропортам, неважно, в Польше это, в Чехии, в Румынии, где концентрируется военная техника для Украины.
Если вас не пускают в какие-то порты, то один-два этих порта должны просто перестать существовать», – сказал Сатановский.
«Если у вас взорвали кабель или трубопровод, который газ вел по дну Балтийского моря на Европу, и таким образом уничтожили, стерли в порошок надолго, если не навсегда, евразийское экономическое пространство, а заодно российско-евросоюзовскую или российско-германскую экономику, то первое, что вы должны сделать – это пустить на воздух одновременно всё.
Терминалы по сжиженному газу Соединенных Штатов. Все, что есть по трубопроводу и кабельным линиям, трансатлантическим, норвежско-европейско-континентальным, британским. Вот это надо делать.
Но начальство же этого не делает. Ну, почему оно этого не делает? Это отдельный вопрос. Иллюзии, неготовность к такого рода жестким мерам. Ну, мало ли», – добавил он.
English version :: Читать на английском «Вот это надо делать!» – Сатановский предложил «поднять на воздух» всю критическую инфраструктуру Запада