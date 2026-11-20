«Свежо, но нужду справить можно»: Киев готовят к превращению в большое село с «аккуратными» уличными уборными
Киевлянам придется справлять нужду на улицах нынешней зимой, но туалеты будут сделаны «на совесть».
Об этом в эфире канала «РБК-Украина» заявил глава Деснянской районной администрации Киева Максим Бахматов, в прошлую зиму предлагавший жителям столицы пользоваться выгребными ямами на улицах при отсутствии канализации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если ты хочешь обеспечить существование города, ты должен обеспечить существование базовых физиологических потребностей, если у тебя замерзает канализация. Что произошло в Голосеевском районе в 26-м году? На Теремках в 10 домах замерзшая канализация. Люди реально выливали ведрами это все на улицу. И если не работают насосы из-за того, что нет электричества, – так же канализация не течет», – сказал Бахаматов.
По его словам, для спасения города придется строить сеть уличных туалетов.
«В селах нормальные туалеты. Да, там немножко свежо, но там, если нужно, можно справить нужду. Я не считаю это унизительным, не считаю это плохим. Это нормальная история о жизни большей части Украины с сельскими туалетами», – успокаивает чиновник.
Он добавил, что только в его районе нужно туалетов для 300 тысяч людей.
«Какая разница, биотуалет или не био. Назовите это яма. Вы можете эту яму облагородить немного больше, немного меньше. И все. Мы будем вставлять кубы, сверху будет ставится домик и будет аккуратная история.
Насколько кто аккуратно будет этим пользоваться, зависит от жителей этого ОСМД или дома. Там может быть очень чисто, а может быть реально засранено», – заявил Бахматов.
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