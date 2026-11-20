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Киевлянам придется справлять нужду на улицах нынешней зимой, но туалеты будут сделаны «на совесть».

Об этом в эфире канала «РБК-Украина» заявил глава Деснянской районной администрации Киева Максим Бахматов, в прошлую зиму предлагавший жителям столицы пользоваться выгребными ямами на улицах при отсутствии канализации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ты хочешь обеспечить существование города, ты должен обеспечить существование базовых физиологических потребностей, если у тебя замерзает канализация. Что произошло в Голосеевском районе в 26-м году? На Теремках в 10 домах замерзшая канализация. Люди реально выливали ведрами это все на улицу. И если не работают насосы из-за того, что нет электричества, – так же канализация не течет», – сказал Бахаматов.

По его словам, для спасения города придется строить сеть уличных туалетов.

«В селах нормальные туалеты. Да, там немножко свежо, но там, если нужно, можно справить нужду. Я не считаю это унизительным, не считаю это плохим. Это нормальная история о жизни большей части Украины с сельскими туалетами», – успокаивает чиновник.

Он добавил, что только в его районе нужно туалетов для 300 тысяч людей.