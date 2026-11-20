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Украинское общество должно смириться с тем, что войны ведутся «мясными» методами.

Об этом в эфире «Радио Свобода» (нежелательна организация в РФ) заявила бывшая наводчица ВСУ, ныне замкобмата в звании майора Надежда Савченко, ранее осуждённая в РФ за причастность к убийству российских журналистов и вернувшаяся на Украину по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведушая попросила дать оценку двум бывшим главкомам ВСУ – Валерию Залужному и Александру Сырскому – и нынешнему – Михаилу Драпатому

Залужного Савченко охарактеризовала словами «ни рыба ни мясо».

«Сырский – мясник, всегда им был, есть и будет, но другими методами войны и не ведутся. И это просто обществу нужно понять и принять. При Драпатом пока сменились таблички. Вид табличек стал другой. Как будет дальше, посмотрим», – сказала Савченко.

У нее поинтересовались, почему она дала такую характеристику Залужному.

«Я смотрю на качества, черты характера командира, на взгляд, есть в нем огонь или нет, на умение противостоять высшему начальству, как резко ты можешь оказать сопротивление», – ответила ВСУшница.

При этом она добавила, что оценивает высших командиров, как и политиков, в основном по их выступлениям на ТВ.