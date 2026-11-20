Диктатор Зеленский, позволивший себе публично назвать лидеров США, Китая и РФ – «эти трое», лишь усугубляет конфликт с данными странами, полностью полагаясь на поддержку Европы.

Об этом на канале покинувшей Украину журналистки Дианы Панченко заявил перебравшийся в Европу киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У него напряжённые отношения со всеми тремя. «Эти трое» – они находятся в этом числе. Да, он продолжает быть президентом, хотя его срок.., но по версии Евросоюза, он дальше остаётся президентом. Потому что под его слово выделяются средства, с ним ведут переговоры и прочее.

Но есть часть мира, которые не считают его легитимным президентом. Вот такая неразбериха. Да, у Зеленского есть перманентно-конфликтная ситуация с Китаем. У него в последнее время обострились отношения с Соединёнными Штатами, поэтому он так небрежно и говорит. Но мне почему-то кажется, что в игру уже включились очень серьёзные фигуры», – сказал Бондаренко.