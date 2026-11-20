Поражение Крымского моста украинцами не склонит чашу весов на фронте в их пользу.

Об этом в беседе с подполковником армии США в отставке заявил бывший британский дипломат, советник по экономическим вопросам посольства Британии в Москве Иэн Прауд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прауд говорит, что русские по непонятным ему причинам до этого особо не занимались украинскими мостами через Днепр, но теперь сместили фокус на них, чтобы затруднить снабжение ВСУ и облегчить себе задачу окончательного освобождения Донбасса.

«Они полны решимости это сделать, и я думаю, что в какой-то момент они это сделают. Когда они это сделают, это откроет возможности для продвижения через Николаев далее к Одессе. Думаю, даже если бы Путин согласился на мир сегодня, он бы обошелся без Одессы. Но я думаю, что на самом деле многие русские в глубине души все еще видят Одессу как русский город и очень сильно одобрили бы это в будущем», – сказал Прауд.

Он признал, что Украина нанесла серьезный ущерб Крымскому мосту, но называет это лишь тактическим успехом, поскольку стратегическое значение моста сегодня ниже в условиях сухопутного коридора.