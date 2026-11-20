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Если руководство России ненавидят враги, значит оно хорошо справляется с работой на благо своего государства.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya заявил московский политолог-иноагент Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая, оценивая последний саммит лидеров КНР, РФ и США, высказала мнение, что после «после многих лет изоляции на международной арене», Владимир Путин теперь «играет с большими мальчиками».

«Владимир Путин – очень серьезный политик. У него нет психологии подростка, которого очень волнует, что о нем думают его враги. Против России – коалиция врагов. Прежде всего, европейские страны и некоторые союзники, а Владимир Путин — бывший офицер, и он понимает, что если враги его ненавидят, это значит, что он очень хорошо справляется со своей работой для своей страны, своих граждан, поэтому ему все равно», – сказал политолог.

По его словам, мир становится сегодня все менее стабильным, а институты вроде ООН находятся в кризисе и не способны ничего решить.