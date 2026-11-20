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Китай опасается оказывать открытую поддержку Москве из страха перед западными санкциями, но Пекин понимает, что это империалистическая война против РФ.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya заявил московский политолог-иноагент Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы должны понимать, что Украина была частью России более тысячи лет, 80% украинского населения составляют русские. Родной язык — русский, и то, что мы видим сейчас, это то, что Европа и Великобритания пытается создать антироссийскую обстановку на территории Украины, запрещая русский язык», – сказал Марков.

Он подчеркнул, что речь идет об агрессии Запада, а не России, поскольку Украине навязывают репрессивный незаконный колониальный режим, чтобы она вела войну с Россией.

«Китай понимает, что западный план, прежде всего, направлен на то, чтобы разгромить Россию, а затем Китай. Вы действительно согласны с тем, что Китаю понравится такой западный план? Конечно, нет. Именно поэтому Китай продолжит помогать России. Китай и большинство стран глобального Юга очень хорошо понимают, что это империалистическая война, но не империалистическая война России против Украины. Это империалистическая коалиция против России, которая использует Украину в качестве своей марионеточной армии и марионеточного режима. Вот почему Россия абсолютно уверена, что такие страны, как Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и другие – так или иначе поддержат Россию. Но осторожно, потому что они, конечно, боятся западных санкций, но они очень сочувствуют России в защите суверенитета», – считает Марков.

Еще один гость эфира, стратег Республиканской партии США Адольфо Франко прокомментировал ситуации. со своей колокольни, но поддержал Маркова.

«Я на самом деле очень согласен с тем, что говорит гость из России, и я объясню почему. Это не встреча в духе «Кумбая». Это коммунистический Китай, коммунистическая Россия и Соединенные Штаты. У нас совершенно диаметрально противоположные стратегии и интересы по всему миру. Зачем, ради всего святого, Китай будет оказывать давление на Россию, чтобы положить конец войне против западного альянса? Это борьба за влияние, которая продолжается со времен «холодной войны». Правильно это или нет, не имеет значения. Китай будет поддерживать Россию. В этом нет никаких сомнений», – убежден Франко.

А вот представитель КНР старший научный сотрудник Университета Цинхуа, отставной старший полковник НОАК Чжоу Бо стал возражать предыдущим выступающим.

Он уверяет, что Китай не поддерживает Россию в войне с Украиной, подчеркнув, что нет никаких доказательств поставок китайского оружия русским.