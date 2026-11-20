Один из самых массированных ударов по Украине. Но мосты в Киеве стоят
После слов Владимира Путина о неизбежности ответа за атаку по Крымскому мосту с ночи наносится один из самых массированных ударов по Украине за время СВО – было задействовано около 100 ракет, утверждают бандеровские источники.
Часть ударов нанесена по мостам в Киеве, однако повреждения, как и прежде, похоже, носят лишь ограниченный характер – обрушения не произошло. Мэр Кличко призвал граждан без острой необходимости не пытаться проехать с одного на другой берег Днепра, а предприятиям – ввести график дистанционной работы для сотрудников. В городе также перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
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Еще одна особенность – значительная часть целей была на Западной Украине (электростанции и подстанции, а также цеха, где прячут производства дронов и ракет). При этом известно, что некий «неопознанный объект» залетел на территорию Польши и взорвался в лесу в 46 км от украинской границы. Местное ПВО перехватить его не удалось.
В целом настроения в Киеве не очень весёлые.
«У меня сейчас кровать «закачалась». И я не о сексе. Это жутко, когда уже прилетело 11 баллистических ракет… А может, и больше будет. Сидишь, куришь, а сигарета уже не приносит удовольствия, но куришь…», – описал впечатления Назар Приходько, выходец из запрещенной УНА-УНСО.
Бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол негодует, что во время обстрела кокаинист Зеленский продолжает турне по Европе, а ВСУ работают на пиар-картинку:
«Ночи не было, может, каких-то два часа спал. Обстреливали безумно. Ну, их любимчик в Берлине строит радостные рожи… Интересно, а что сегодня украинцам будут рекомендовать «отпраздновать»? Будет ли им утешением какая-нибудь поджаренная бочка за тысячу километров? Так понимаю, что ни один стационарный и известный нам с точностью до метра дронопорт врага не пострадал. А про пусковые установки баллистических ракет возле наших границ или на оккупированных территориях уже стыдно упоминать. А если бы сначала провели такую мега-операцию, как с Керченским мостом, против всех пунктов запуска…».
Украинский дронщик Юрий Касьянов предрекает:
«Враг целенаправленно обстреливает мосты в Киеве ракетами. Нужно принять, что мостов не будет – не сегодня, так через месяц они станут продырявленными, как сито, или рухнут. А что будет взамен?.. За пять лет войны никто не позаботился об этом. Никто «не знал», что у врага есть ракеты, которыми он разрушит мосты. Теперь ждем обещанную баллистику по Москве от Штилермана. До конца осени осталось 10 дней».
И только сбежавший от мобилизации в Европу украинский политолог Михаил Чаплыга злорадствует из безопасного места:
«Мосты стоят, авто ездят…Как и энергетика все ж жива… К счастью, по итогам ясно, что даже с разряженной ПВО РФ просто физически не может положить советские мосты или попасть в критические точки. То же самое и с энергетикой. Ну, по крайней мере, в один момент не может».
Российский полковник в отставке Аслан Нахушев указывает, что для наглядного эффекта удар можно было демонстративно сконцентрировать на одной-двух целях:
«Если бы наши ВКС, все что сегодня потратили, направили на три открытых распределительных устройства АЭС, к вечеру война бы уже закончилась нашей Победой. Если бы все прилетело по киевским мостам, Победа бы пришла к середине декабря. А так, не знаю пока…
Распыляются силы и средства. По-прежнему много ударов по ритуально – формальным объектам («предприятия ВПК»). Противник наглядно показал, как надо концентрироваться на «символическо-стратегическом объекте». У нас перед глазами полно настоящих стратегических объектов, которые могли бы также сыграть и символическую психологическую роль в ответном ударе».
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