Украину после ударов по Крымскому мосту ждут несколько месяцев ожесточенных боевых действий.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, главное ощущение после Шэньчжэня – это то, что переговоры будут продолжаться, но мирного урегулирования пока не будет.

То есть, нас ожидает война как минимум до весны следующего года. Очень интенсивная, уже безусловная, потому что, все-таки, были раньше условия, формальные писанные и неписанные правила.

Сейчас, похоже, после Шэньчжэня раздосадованный, даже злой Путин, особенно на фоне того, что ему пришлось оправдываться, объяснять Трампу ситуацию вокруг Крымского моста, похоже, Россия попытается нанести максимальный ущерб Украине, уже не считаясь абсолютно ни с чем – ни с какими гуманитарными, логистическими или экономическими вещами.

Поэтому, к сожалению, в ближайшее время интенсивность, жестокость атак безусловно вырастет», – заявил Бортник.