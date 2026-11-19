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Если удары по Крымскому мосту приводят к неудобствам населения, то по любому городу атака такого же масштаба сопровождалась бы гораздо большим количеством жертв и разрушений.

Об этом в своём видеоблоге заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему все силы ПВО не кинули на прикрытие Крымского моста? Да по одной простой причине – чтобы если, не приведи Господь, такое же бы прошло на Севастополь или на любой другой город, даже не связанный ни с Крымом, ни с чем, то это было бы не неудобство для людей… Которые вынуждены, может быть, не в сезон посетив Крым, развернуться, уехать. Это неудобство для пассажиров. Были бы массовые разрушения, человеческие жертвы, люди бы лежали трупами десятками. И вы хотите сказать, что надо всё, что сейчас на прикрытие Севастополя есть, или других городов Крыма, снять и поставить на прикрытие этого Крымского моста? Те, кто это предлагают, они вообще е…лись?», – объяснял полковник.

«Почему состоялся этот прорыв? Я в лекции разобрал МРАУ – массированный ракетно-авиационный удар, который с точки на одном операционном направлении, при определённых условиях неприменения ядерного оружия, при защите ПВО, он может быть успешен. То есть соорудить один МРАУ, который прорвёт оборону ПВО на операционном направлении, – может противник. Даже с условием того, что наше ПВО действительно лучшее в мире», – заключил Трухан.

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