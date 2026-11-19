Если бы не удары РФ, Украина могла бы в полтора раза больше необходимого потратить на повышение зарплат ВСУ.

Об этом на канале объявленного РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил экс-советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда выступает премьер Корецкий и говорит по поводу того, что мы потеряли в этом году 6,5 млрд долларов, то мы потеряли намного больше. 6,5 млрд — это то, что мы потеряли из-за того, что экономика не выросла на те 2,5 %, а упала на 0,4 % или упадёт в этом году. Вот только за счёт этого мы потеряли 6-6,5 млрд. Если ты скажешь это в гривнах – это 300 млрд, на секунду, гривен. Для того чтобы поднять зарплаты нашим военным, надо было 200 млрд гривен, а тут на 300 млрд. Представляешь, в полтора раза больше потеряли, чем могли дать нашим военным!», – объяснял укро-экономист.

«Объективности ради, потеряли из-за ударов России. Они наносят удары, наша экономика страдает. Но это же не вся потеря, это только то, что недополучили. Это когда у тебя есть депозит, с которого ты получаешь проценты, так вот – это ты на процентах потерял. А есть ещё тело кредита, тело депозита. Когда у тебя прилетело что-то, то и само это тело, этого депозита, исчезло. Актив – стёрся. И поэтому, когда ты говоришь о своих ощущениях, ты не говоришь только о проценте, который потерян. Потому что, перемещаясь по Киеву, ты видишь, что там кафе закрылось, там кафе закрылось, тут был магазинчик небольшой, а теперь его уже нет, и он там забит досками или висит с надписью «в аренду». А тут ещё какие-нибудь дополнительные расклады, которые негативно будут влиять на бизнес. Поэтому думать, что мы потеряли 6,5 млрд в течение этого года — это неправильно, неправда и далеко от действительности», – констатировал Устенко.

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