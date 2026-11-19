В Киеве очень ограниченные пропускные способности через Днепр, и методичные удары по мостам гораздо сильнее воздействуют на психику киевлян, чем одномоментное обрушение.

Об этом в своём видеоблоге заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут уже началось: «надо всё сосредоточить на уничтожении мостов в Киеве». Зачем? Откройте, даже Хроники Герани и посмотрите, сколько объектов, по каким объектам ежесуточно наносятся поражения. Это гораздо важнее, чем обрушить два моста в Киеве. Там и так их периодически долбят. Рано или поздно по накопительному эффекту они сработают. С точки зрения истерики в городе Киеве, вот эта долбёжка (это я уже как специалист по морально-психологическому обеспечению вам говорю) наносит больший ущерб психике населения, «мэшканцам, куянам», чем одномоментное обрушение всех этих мостов. Потому что там они начнут искать и реализовывать пути обхода», – сказал полковник.