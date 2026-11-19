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Спикером Народной Скупщины (парламента) Сербии избран представитель пробрюссельского «Студенческого списка» Александр Чупич, который автоматически стал исполняющим обязанности президента Сербии.

Во время избирательной кампании Чупича представляли как профессора, однако на самом деле он был лишь доцентом, и то почти 10 лет назад, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Новый созыв парламента Сербии, избранный на досрочных выборах 25 октября, определился со своим спикером. Им был избран Александр Чупич, за которого проголосовали 139 из 140 депутатов «Студенческого списка» (сам кандидат воздержался). Его оппонент, представитель фракции Александра Вучича «Сербия побеждает» Стоян Раденович, набрал 97 голосов депутатов.

Избрание спикера проходило в открытом и поимённом режиме: каждый депутат парламента называл кандидатуру, которую он поддерживает. После голосования большинство депутатов фракции Вучича покинуло зал, и до сих пор нет объяснений того, почему 5 депутатов этой фракции не поддержали кандидатуру Раденовича.

Александру Чупичу 48 лет, он закончил факультет путей сообщения Белградского университета, там же получил степени магистра и доктора философии, а в 2014 году стал доцентом кафедры почтового сообщения. Академических успехов он не достиг, и с 2017 года вместе с супругой занялся выращиванием органических овощей в теплицах под Белградом.

Чупич стал известен в феврале 2025 года, когда его тепличное хозяйство стало базой для отдыха и питания членов оппозиционного марша, участники которого шли из Нового Сада в Белград, требуя отставки тогдашнего президента Сербии Александра Вучича.

После объявления внеочередных парламентских выборов Александр Чупич получил 51-е место в пробрюссельском «Студенческом списке», в ходе избирательной кампании его называли «профессором», чего он сам никогда не отрицал. Кроме того, Чупича позиционировали как образцового семьянина (у него шестеро детей) и бессребреника с одним тепличным хозяйством.

Уже после выборов оказалось, что ему принадлежит половина многоэтажного доходного дома в белградском районе Вождовац, и политик пока не дал объяснений по этому поводу.

Согласно Конституции Сербии, в случае досрочного прекращения полномочий президента страны, его обязанности исполняет спикер парламента. С момента отставки Александра Вучича в сентябре 2026 года и.о. президента Сербии была председатель предыдущего созыва парламента, Ана Брнабич. Официальной передачи полномочий от неё Чупичу пока не было, но она и не требуется.

Теперь именно Александр Чупич должен определить дату досрочных выборов президента Сербии, которые должны состояться до 27 декабря 2026 года. Скорее всего, именно Чупич внесёт на утверждение парламента и кандидатуру нового премьер-министра Сербии – по крайней мере, в «Студенческом списке» пообещали определиться с составом нового правительства до конца этого года.

Как сообщал «Политнавигатор», первое заседание новоизбранного парламента Сербии началось с обливания йогуртом депутата от оппозиции.