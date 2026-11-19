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Для филигранных ударов по такой сложной цели, как киевские мосты, очень недостаёт отечественной быстрой спутниковой связи.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот тут и объяснение, зачем нам нужен проект «Рассвет», о чём мы много говорили, нужна своя низкоорбитальная спутниковая группировка, которая обеспечит нам широкополосный интернет в тех точках, в которых нам надо. Понятно, что по всей планете он нам не нужен, как сейчас у Маска. … Поэтому нам надо обеспечить себе группировку, достаточную для того, чтобы интернет был на любом средстве поражения, которое мы запускаем в сторону Украины – на ракете, на дроне, на чём угодно, на безэкипажном катере, чтобы всё это было», – сказал он.

«Я видел интервью одного украинского полковника 20-й бригады беспилотных сил, и его спросили – когда «Рассвет» у россиян получится, что будет? Он говорит: «Нам будет капец». У нас, говорит, будет «закат» тогда, когда у них появится «Рассвет». И в контексте обсуждения как раз ударов по мостам, тут, безусловно, нужна ювелирная точность. Всё-таки эта цель капризная – она узкая, там очень мало слабых мест, ещё и построена была в Советском Союзе с расчётом на ракетно-бомбовые удары. И тут как раз своя быстрая спутниковая связь будет тем самым недостающим звеном, которое серьёзно усилит эффективность», – сказал Коц.