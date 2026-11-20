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Более 58% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет подумывают о том, чтобы покинуть регион, при этом наиболее предпочтительными странами для жизни и работы они считают развитые страны Европы.

Примечательно, что при этом доверие к НАТО и ЕС у балканской молодёжи не превышает 50%. Таковы данные исследования «SecuriMeter 2026», в ходе которого социологи опросили 6003 респондента в бывших частях Югославии – Албании, Боснии, Северной Македонии, Сербии, Черногории и в «Республике Косово».

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Таким образом, налицо парадокс: молодёжь Западных Балкан рвётся в страны, входящие в организации, которым эти молодые люди не доверяют.

Очевидно, что всё дело в низком уровне жизни в странах региона, которым из Брюсселя уже много лет обещают членство в Евросоюзе (к примеру, Северная Македония имеет статус кандидата в члены ЕС с 2005 года).

Согласно опросу, лишь каждый третий респондент ответил, что смог бы покрыть непредвиденные расходы в размере 1000 евро, не прибегая к заимствованиям и не полагаясь на помощь других.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Западные Балканы по-прежнему представляют собой территорию, где существует риск деятельности исламистских экстремистских сетей.