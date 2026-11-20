На Западе слово «украинец» стало ругательством – британский политик
Простые европейцы очень неовольны миллионам украинских беженцев, которые живут на пособия и сидят «на шее» местных работяг.
Об этом на канале покинувшей Украину журналистки Дианы Панченко заявил лидер Рабочей партии Великобритании, депутат парламента семи созывов Джордж Галлоуэй, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нельзя забывать об экономике. Мой счет за отопление вырос на 400% с начала войны. Цены на дизель так выросли, что люди сейчас отказываются от поездок на собственном автомобиле и уже не возят детей в школу, а отправляют их туда на общественном транспорте.
В целом экономическая ситуация в Британии совершенно чудовищная. Следует отметить и уровень безработицы, уровень инфляции. У нас постоянно растет стоимость жизни.
Это бремя, которое будет ложиться на плечи простых граждан – деньги отправляются в кошельки политического режима на Украине, которые совершают колоссальную растрату.
Мы неоднократно видели доказательства того, что миллионы евро, долларов и фунтов оказываются в каких-то багажниках автомобилей, которые вывозят через границу. Мы видели огромные потоки наличности, которые в конечном итоге оказываются в карманах украинских олигархов», – сказал Галлоуэй.
«Украинцы, которые сейчас приехали в Европу и получают пособия по безработице. Из-за них, в том числе, вырастает очередь в ожидании к врачу. Из-за них, помимо прочего, наш счет на отопление постоянно растет.
Украинцы в Ирландии получают колоссальные пособия по безработице, которые не получают обычные граждане.
И в итоге слово «украинец» из-за этого становится практически ругательством, потому что это во многом синоним слова «коррупция», или «человек, который просто приехал в Европу для того, чтобы жить на пособии по безработице», «человек, который вообще не собирается никогда работать». Я даже не знаю, сможет ли Украина отмыть свое доброе имя в глазах западной общественности», – добавил он.
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