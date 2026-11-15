Украина стала причиной грандиозного раздрая в Европе – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
15.11.2026 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Западное финансирование Украины начинает сыпаться: всё больше европейских стран отказываются выделять деньги бандеровцам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западное финансирование Украины начинает сыпаться: всё больше европейских стран отказываются выделять деньги бандеровцам. Об...

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«Европейская поддержка Украины не гарантирована. В Европе вообще разворачивается огромный кризис. Канцлер Германии пригрозил заблокировать европейский бюджет на 7 лет, если страны Европы не согласятся выделить новое финансирование для Украины.

В ответ премьеры Словакии и Чехии, к ним потом еще присоединились и другие, заявили, что никто не будет шантажировать нас войной. Например, чешский премьер сказал, что мы суверенная чешская республика, и мой голос в Европейском совете точно такой же, как и голос канцлера Мерца, и я уже отказался гарантировать кредит для Украины.

С начала войны Украина получила 520 миллиардов евро напрямую в двустороннем порядке. Сейчас в проекте бюджета ЕС для Украины выделено 100 миллиардов евро.

Жесткая дискуссия внутри Европы. Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия, даже Польша заявили о том, что прекращают военную помощь Украине.

Эти страны заявляют о том, что они или не будут финансировать в дальнейшем выделение средств для Украины, или они прекращают свою военную помощь из-за исчерпания ресурсов», – сказал Бортник.

«Есть признаки осыпания этой европейской помощи, и в дальнейшем ей деньги станет все сложнее выделять. Также Венгрия вновь не дала зеленый свет на открытие кластеров 4 и 5 для Украины и Молдовы в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Венгрия не до конца довольна вопросом языкового урегулирования. Сейчас выдвигают другие языковые требования, в том числе в отношении СМИ, органов местной власти и остального.

Европа применит к Украине специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит поставить еще необходимые средства: понтонные мосты, 500 генераторов и 200 автобусов», – добавил он.

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