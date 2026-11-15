Западное финансирование Украины начинает сыпаться: всё больше европейских стран отказываются выделять деньги бандеровцам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейская поддержка Украины не гарантирована. В Европе вообще разворачивается огромный кризис. Канцлер Германии пригрозил заблокировать европейский бюджет на 7 лет, если страны Европы не согласятся выделить новое финансирование для Украины.

В ответ премьеры Словакии и Чехии, к ним потом еще присоединились и другие, заявили, что никто не будет шантажировать нас войной. Например, чешский премьер сказал, что мы суверенная чешская республика, и мой голос в Европейском совете точно такой же, как и голос канцлера Мерца, и я уже отказался гарантировать кредит для Украины.

С начала войны Украина получила 520 миллиардов евро напрямую в двустороннем порядке. Сейчас в проекте бюджета ЕС для Украины выделено 100 миллиардов евро.

Жесткая дискуссия внутри Европы. Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия, даже Польша заявили о том, что прекращают военную помощь Украине.

Эти страны заявляют о том, что они или не будут финансировать в дальнейшем выделение средств для Украины, или они прекращают свою военную помощь из-за исчерпания ресурсов», – сказал Бортник.