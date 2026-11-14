Прогноз: К концу года – пик раздрая в ЕС, а потом – аналог Вестфальского мира
Внутри Евросоюза разгорелись споры по поводу дальнейшего финансирования Украины – они неизбежно обострятся к концу года.
Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил публицист Алексей Анпилогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина уже критически истощила свою экономику. Она может воевать только в том случае, если ее поддерживают из-за рубежа.
Все было возложено на ту самую «коалицию желающих». Теперь мы можем уже понимать, что из этой коалиции выпадают США, дальневосточные союзники. Южная Корея уже рассматривает «прагматические», как они говорят, – более дружеские отношения с Россией.
Пошел раздрай в Евросоюзе. Напомню, что четыре страны: Чехия, Словакия, Болгария и Венгрия, высказались против дальнейшего финансирования Украины», – сказал Анпилогов.
«И это привело к тому, что канцлер Мерц поставил ультиматум: он будет блокировать бюджетный процесс следующего семилетнего плана Евросоюза, если таковые страны не скинутся на украинский конфликт.
Но пока, в общем-то, эта позиция непробиваемая.
Я думаю, что момент кризиса коалиционной поддержки во всю мощь уже к концу этого года будет Евросоюз раздирать изнутри. А Евросоюз – это сейчас главный донор Украины. На следующий год Украине нужно 70 миллиардов.
Конечно, эту цифру можно уменьшить, сбросить с поезда пенсионеров, студентов, бюджетников, но даже военное продолжение конфликта будет определяться вот этим коалиционным базисом, который резко сокращается.
Во Франции, в Германии, в Великобритании, зреют уже те силы, которые говорят, что эту войну нужно заканчивать сейчас. Хотя бы по варианту Вестфальского мира, когда никто не победил, но все согласились на какие-то общие новые правила игры», – добавил выступающий.
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