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Внутри Евросоюза разгорелись споры по поводу дальнейшего финансирования Украины – они неизбежно обострятся к концу года.

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил публицист Алексей Анпилогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина уже критически истощила свою экономику. Она может воевать только в том случае, если ее поддерживают из-за рубежа. Все было возложено на ту самую «коалицию желающих». Теперь мы можем уже понимать, что из этой коалиции выпадают США, дальневосточные союзники. Южная Корея уже рассматривает «прагматические», как они говорят, – более дружеские отношения с Россией. Пошел раздрай в Евросоюзе. Напомню, что четыре страны: Чехия, Словакия, Болгария и Венгрия, высказались против дальнейшего финансирования Украины», – сказал Анпилогов.