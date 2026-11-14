Прогноз: К концу года – пик раздрая в ЕС, а потом – аналог Вестфальского мира

Максим Столяров.  
14.11.2026 13:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 734
 
Война, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Внутри Евросоюза разгорелись споры по поводу дальнейшего финансирования Украины – они неизбежно обострятся к концу года.

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил публицист Алексей Анпилогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Внутри Евросоюза разгорелись споры по поводу дальнейшего финансирования Украины – они неизбежно обострятся к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Украина уже критически истощила свою экономику. Она может воевать только в том случае, если ее поддерживают из-за рубежа.

Все было возложено на ту самую «коалицию желающих». Теперь мы можем уже понимать, что из этой коалиции выпадают США, дальневосточные союзники. Южная Корея уже рассматривает «прагматические», как они говорят, – более дружеские отношения с Россией.

Пошел раздрай в Евросоюзе. Напомню, что четыре страны: Чехия, Словакия, Болгария и Венгрия, высказались против дальнейшего финансирования Украины», – сказал Анпилогов.

«И это привело к тому, что канцлер Мерц поставил ультиматум: он будет блокировать бюджетный процесс следующего семилетнего плана Евросоюза, если таковые страны не скинутся на украинский конфликт.

Но пока, в общем-то, эта позиция непробиваемая.

Я думаю, что момент кризиса коалиционной поддержки во всю мощь уже к концу этого года будет Евросоюз раздирать изнутри. А Евросоюз – это сейчас главный донор Украины. На следующий год Украине нужно 70 миллиардов.

Конечно, эту цифру можно уменьшить, сбросить с поезда пенсионеров, студентов, бюджетников, но даже военное продолжение конфликта будет определяться вот этим коалиционным базисом, который резко сокращается.

Во Франции, в Германии, в Великобритании, зреют уже те силы, которые говорят, что эту войну нужно заканчивать сейчас. Хотя бы по варианту Вестфальского мира, когда никто не победил, но все согласились на какие-то общие новые правила игры», – добавил выступающий.

Метки:

English version :: Читать на английском Прогноз: К концу года – пик раздрая в ЕС, а потом – аналог Вестфальского мира

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора