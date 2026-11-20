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Далеко не все в Киеве в восторге от решения Зеленского именно сейчас бомбить Крымский мост и с тревогой ждут ответные действия России.

Об этом на канале покинувшей Украину журналистки Дианы Панченко заявил уехавший в Европу киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Панченко спросила, как реагируют обычные украинцы на эти удары: «Радуются или уже боятся, что прилетит в ответ?»

«Конечно же, боятся. Я со многими очень общаюсь. Тотальное непонимание того – зачем было бить по Крымскому мосту? Какова стратегическая или тактическая задача ударов. В неформальных разговорах даже с людьми, которые ещё вчера поддерживали войну, которые поддерживали Зеленского, сейчас один и тот же вопрос: «Зачем?». Иногда в более грубой форме. Удар по Крымскому мосту многие расценивают, что это игра в чужих интересах, в интересах, например, тех же британских хозяев, которые сегодня задают тон в Украине. Соответственно, в этом отношении как раз возникает непонимание того – почему сейчас?» – ответил Бондаренко.

Также он напомнил о реакции Владимира Путина, который сказал, что после этих ударов не может быть никаких разговоров о новых мирных инициативах.