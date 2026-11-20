Бондаренко: «В Киеве вопрошают – зачем? Удары по Крымскому мосту развязали Путину руки»
Далеко не все в Киеве в восторге от решения Зеленского именно сейчас бомбить Крымский мост и с тревогой ждут ответные действия России.
Об этом на канале покинувшей Украину журналистки Дианы Панченко заявил уехавший в Европу киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Панченко спросила, как реагируют обычные украинцы на эти удары: «Радуются или уже боятся, что прилетит в ответ?»
«Конечно же, боятся. Я со многими очень общаюсь. Тотальное непонимание того – зачем было бить по Крымскому мосту? Какова стратегическая или тактическая задача ударов. В неформальных разговорах даже с людьми, которые ещё вчера поддерживали войну, которые поддерживали Зеленского, сейчас один и тот же вопрос: «Зачем?». Иногда в более грубой форме.
Удар по Крымскому мосту многие расценивают, что это игра в чужих интересах, в интересах, например, тех же британских хозяев, которые сегодня задают тон в Украине. Соответственно, в этом отношении как раз возникает непонимание того – почему сейчас?» – ответил Бондаренко.
Также он напомнил о реакции Владимира Путина, который сказал, что после этих ударов не может быть никаких разговоров о новых мирных инициативах.
«Поэтому у Путина ещё больше развязываются руки. У России есть большое количество конвенционного оружия, которое не использовалось на территории Украины. Это не ядерное оружие. Это, в том числе и вакуумное и прочее, которое по разрушительной силе равняется ядерному, иногда превышает его, но при этом не даёт традиционное заражение.
Второй момент — это то, что были определённые красные линии, которые учитывались, в том числе Россией. Не было ударов по некоторым инфраструктурным объектам, по центрам принятия решений. Вполне возможно, что могут быть приняты определённые действия, не столько против Зеленского, сколько против других представителей его команды», – предположил политолог.
English version :: Читать на английском Бондаренко: «В Киеве вопрошают – зачем? Удары по Крымскому мосту развязали Путину руки»