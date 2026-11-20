Киевский архитектор: «До запуска понтонов не все доживут. Запасаемся попкорном»
Строительство альтернативных переправ в украинской столице чревато катастрофой, поскольку подготовка идет без проекта.
Об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил бывший зам главного архитектора Киева Виктор Глеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий обратил внимание, что правительство Украины анонсировало строительство нескольких десятков понтонных переправ в Киеве с пропускной способностью 300 тысяч автомобилей в сутки. Бортник спросил, насколько реалистичен и безопасен этот проект.
«Слово проект здесь неуместно, потому что Кабмин засекретил сейчас – и слово проект исключают. Они будут строить без проекта. Поэтому запасаемся попкорном. Все, что делается без проекта, заканчивается катастрофой. Точка», – сказал архитектор.
Ведущий отметил, что запуск понтонов в Киеве обещают уже весной.
«Ну, кто доживет до весны, те по ним и поедут. До весны же надо дожить. Не будет отопления, воды, канализации, но будут весной мосты. В Ужгороде сакуры будут цвести, а у нас зацветут мосты и понтоны», – саркастически резюмировал Глеба.
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