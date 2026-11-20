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Строительство альтернативных переправ в украинской столице чревато катастрофой, поскольку подготовка идет без проекта.

Об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил бывший зам главного архитектора Киева Виктор Глеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий обратил внимание, что правительство Украины анонсировало строительство нескольких десятков понтонных переправ в Киеве с пропускной способностью 300 тысяч автомобилей в сутки. Бортник спросил, насколько реалистичен и безопасен этот проект.

«Слово проект здесь неуместно, потому что Кабмин засекретил сейчас – и слово проект исключают. Они будут строить без проекта. Поэтому запасаемся попкорном. Все, что делается без проекта, заканчивается катастрофой. Точка», – сказал архитектор.

Ведущий отметил, что запуск понтонов в Киеве обещают уже весной.