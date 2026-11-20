Верхушка Зеленского до сих пор неприкосновенна исключительно из стратегических соображений высшего российского руководства.

Об этом говорили покинувшая Украину телеведущая Диана Панченко и журналист Максим Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Якобы был снят какой-то запрет в России в отношении действий против Зеленского. Не думаю, что это так. На мой взгляд, это только и моя догадка, что Путин видит этот вопрос в плоскости закона, и что для него, возможно, принципиально, чтобы Зеленский оказался живым и не на свободе », – предположила Панченко.

Максим Шевченко развил мысль журналистки.

«Спрашивают, почему президент России – как бы все говорят: «Надо бить, надо бить». Он как раз не хочет этой ловушки Фукидида. Он не хочет эскалации, которая перерастет в неуправляемую войну.

Путин очень в этом смысле глубокий стратег. Он понимает, что шаги, которые продиктованы яростью, породят ярость в тысячу раз больше, и которая уже будет неуправляема.

На мой взгляд, он понимает прекрасно, что даже то, что сейчас происходит, то, что нам кажется ужасным, может перерасти в несравненно более ужасные события, из которых уже вообще не будет никакого выхода, в том числе переговорного.

Сейчас, по крайней мере, можно обмениваться пленными. Он сохраняет легитимность той стороны, в том числе для того, чтобы была всегда возможность для переговорного процесса», – сказал Шевченко.