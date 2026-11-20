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Если разбомбить на Украине шесть главных мостов через Днепр, вся группировка ВСУ на Левом берегу окажется в оперативном окружении.

Об этом на канале покинувшей Украину телеведущей Дианы Панченко заявил журналист Максим Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разница же очевидна. Вот, Крымский мост, если его даже разрушить, это, конечно, очень плохо, мы все переживаем. Но, в принципе, для Крыма это не является какой-то прямо фатальной такой потерей, правда? Этот мост не является единственной артерией, которая связывает Крым с большой землёй, потому что есть трасса. Да, всё простреливается, всё так или иначе простреливается», – сказал Шевченко.

«А вот если шесть мостов (через Днепр) будет разрушено. – это катастрофа. Два моста в Киеве, Черкасский мост, в Запорожье. Тогда вся группировка украинской армии на Левом берегу попадёт в оперативное окружение, она должна будет переправы строить», – отметил журналист.

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