Британская молодёжь готова пуститься в бега, лишь бы не воевать с русскими – английский политик
Миллионы британцев готовы пуститься в бега, если Лондон решит напрямую воевать с Россией.
Об этом на канале покинувшей Украину журналистки Дианы Панченко заявил лидер Рабочей партии Великобритании, депутат парламента семи созывов Джордж Галлоуэй, исключенный в 2003 году из Лейбористской партии за осуждение агрессии против Ирака, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Политический истеблишмент в Британии занимает позицию в поддержку Зеленского. Хотя все мы уже хорошо понимаем, что украинцы не хотят участвовать в этой войне.
Мы видим, что десятки миллионов украинцев вынуждены покидать собственную страну в качестве беженцев. Они бегут от войны, бегут от политических репрессий. Они видят, как погибает их собственная страна.
И как можно называть себя проукраинским политиком, поддерживая продолжение этой кровавой войны? Напротив, такой подход является антиукраинским», – сказал Галлоуэй.
«Что касается позиции Британии, она очень неоднородна. Важно понимать, что есть огромное количество людей, которые совершенно не поддерживают эту войну. Особенно это не поддерживает молодежь.
Если бы Британия действительно начала призывать британцев к тому, чтобы участвовать в войне против России, подавляющее большинство молодых людей из Британии решат убежать. Они пойдут в бега, пойдут прятаться, но только чтобы не отправляться на передовую.
Они не готовы жертвовать своими жизнями за Украину или за какие-то иллюзорные цели, которые декларирует Энди Бёрнем или Зеленский», – добавил он.
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