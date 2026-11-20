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Миллионы британцев готовы пуститься в бега, если Лондон решит напрямую воевать с Россией.

Об этом на канале покинувшей Украину журналистки Дианы Панченко заявил лидер Рабочей партии Великобритании, депутат парламента семи созывов Джордж Галлоуэй, исключенный в 2003 году из Лейбористской партии за осуждение агрессии против Ирака, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политический истеблишмент в Британии занимает позицию в поддержку Зеленского. Хотя все мы уже хорошо понимаем, что украинцы не хотят участвовать в этой войне. Мы видим, что десятки миллионов украинцев вынуждены покидать собственную страну в качестве беженцев. Они бегут от войны, бегут от политических репрессий. Они видят, как погибает их собственная страна. И как можно называть себя проукраинским политиком, поддерживая продолжение этой кровавой войны? Напротив, такой подход является антиукраинским», – сказал Галлоуэй.