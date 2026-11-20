Украина полностью провалила дипломатический трек, когда можно было использовать саммит АТЭС для того, чтобы на Владимира Путина надавили Си и Трамп.

Об этом в своём видеоблоге заявил признанный в РФ террористом одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, последнее время рядящийся в «миротворца», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы упустили возможность мира на повестке дня. А почему мы её потеряли? Потому что мы ничего для этого не сделали. А что сделала Украина? Мы как-то контактировали с Китаем, выходили на Китай со всех сторон, как на организатора саммита? Просили тех друзей, которые у нас есть, которые туда ехали, поднять эту тему и договориться заранее, чтобы эта тема обсуждалась? Просили Европу, чтобы она поставила этот вопрос в повестку дня своего сотрудничества с Китаем? Но ничего мы не сделали в этом направлении», – ныл Гончаренко.

«Была уникальная возможность: вместе… Трамп (что бы там ни говорили, но он хочет прекращения войны на Украине, а какой ценой – для этого и есть дипломатия), если бы подключить было к нему Си Цзиньпина. Если бы они вдвоем сказали Путину – надо эту войну завершать, да никуда бы Путин не делся! Но ничего ему не сказал Си Цзиньпин, потому что и мы ничего не сделали, чтобы Си Цзиньпин это сказал. А просто из любви к Украине, к Тарасу Шевченко, к нашему борщу или еще чего-то, Си Цзиньпин этого не сделает. Нам надо работать», – сокрушался бандеровец.

«Потому что иначе мы будем терять возможности, терять энергетику, мосты, людей. Терять страну и будущее. Это надо останавливать», – причитал Гончаренко.

Ранее американский русофоб Макфол утверждал, что на саммит в Китае «логично пригласить» Зеленского.