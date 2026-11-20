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Все шесть вице-спикеров нового парламента Сербии представляют пробрюссельский «Студенческий список», победивший на досрочных парламентских выборах. Оппозиция также не получит ни одного руководящего места в парламентских комитетах.

Такого не было даже во времена Слободана Милошевича, которого на Западе называли «диктатором», передает корреспондент «Политнавигатора».

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Вечером 19 ноября Народная скупщина (парламент) Сербии избрала шесть вице-спикеров парламента: Елену Петрович, Лидию Димитриевич, Марию Белобрк, Сару Валентич, Тибора Лазара и Адема Маврича. Все они представляют фракцию «Студенческий список». Кроме этого, оппозиции не предложено ни одного места председателя парламентского комитета или его заместителя.

Заместитель председателя единственной оппозиционной фракции «Александр Вучич – Сербия побеждает» Милош Вучевич заявил, что Сербия вступает в период опасной эрозии парламентской демократии. Он подчеркнул, что за 36 лет, прошедших с момента восстановления многопартийной системы в стране, ещё никогда не случалось такого, чтобы парламентское большинство полностью исключило оппозицию из руководства парламента и его рабочих органов.

«Речь идет не об исполнительной власти, не о правительстве, министерствах, административных органах или административных структурах, – короче говоря, не о тех структурах, которые формируются парламентским большинством. Впервые одна часть парламента исключает другую его часть», – заметил Вучевич.

По его словам, подобное решение затронет не только 103 депутатов от оппозиционного списка, но и более 1,7 миллиона граждан, которые оказали ему свое доверие. Он напомнил, что председатель фракции «Студенческий список» Йово Бакич назвал парламентскую оппозицию «организованной преступной организацией».

«Он вершит суд, выдвигает обвинения, выносит вердикты – но судит он не только нас, депутатов от списка “Александр Вучич — Сербия побеждает”, он судит и тех граждан, которые осмелились проголосовать за политику, отличную от той, что предлагает “Студенческий список”», – заявил Вучевич.

Он подчеркнул, что даже во времена Слободана Милошевича, Зорана Джинджича и Воислава Коштуницы – как, впрочем, и в периоды правления других политических партий – не существовало практики полного исключения оппозиции из парламентских органов.

Добавим, что в ходе протестов против Александра Вучича в 2025 году пробрюссельская оппозиция устраивала беспорядки в парламенте Сербии, в том числе поджигала дымовые шашки.

Стоит отметить, что 20 ноября Мониторинговый совет «Прозрачность» обратился к Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) с просьбой высказать свое мнение по поводу того, что «Студенческий список» избрал всех шестерых вице-спикеров парламента Сербии из состава своей собственной парламентской группы. По оценке организации, этот шаг подрывает парламентаризм и, по их словам, «создает условия для дальнейших нарушений демократических и цивилизационных процедур».

Как сообщал «Политнавигатор», спикером парламента Сербии избран представитель пробрюссельского «Студенческого списка» Александр Чупич, который автоматически стал исполняющим обязанности президента Сербии.