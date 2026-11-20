Европейцы толкают Украину на продолжение войны, и это ещё хорошо, что пока дают деньги.

Об этом в своём видеоблоге заявил признанный в РФ террористом одиозный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, последнее время рядящийся в «миротворца», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Такое ощущение, что у нас, типа, всё в порядке! Нам главное, чтобы не стало иначе. Нет, у нас всё не в порядке. У нас война и мы умираем здесь каждый день. Поэтому нам надо искать, как изменить эту ситуацию. Но, кажется, для нашей власти все в порядке. Главное, чтобы не произошло что-то плохое без нас. Что могло бы произойти? В противовес [саммиту АТЭС] Зеленский полетел Берлин. В Берлине собрались европейцы и сказали, что мы Украину не бросим. Хорошо, это важно, спасибо. Но не бросим и ещё докинем денег, чтобы дальше воевали. Это, конечно, лучше, чем если вообще нас бросят, но это хуже, чем если война у нас просто завершится», – вещал Гончаренко.

«Нам надо просто, чтобы она завершилась. Это ключевая задача, которая стоит. Если это продолжается, конечно, нам нужна вся поддержка, которая возможна. Но ключевая задача, чтобы война завершилась. И тут мы не продвинулись, увы, ни на шаг», – плакался бандеровец.

Читайте также: «Россия слаба! Вооружим Украину» – Мерц похвалил Зеленского за удар по Крымскому мосту.