«Пойду не только я»: наводчица Савченко угрожает новым майданом
После войны украинские военные поднимутся на протест против власти, если увидят, что та не смогла обеспечить нормальное развитие страны.
Об этом в эфире «Радио Свобода» (нежелательна организация в РФ) заявила бывшая наводчица ВСУ, ныне замкобмата в звании майора Надежда Савченко, ранее осуждённая в РФ за причастность к убийству российских журналистов и вернувшаяся на Украину по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая, напомнив, что Савченко после обмена стала депутатом ВР, поинтересовалась, не связана ли ее нынешняя медийная активность с намерением вернутся в политику в будущем.
«Смотрите, мы же выходим на майдан. Я выхожу на них чуть ли не с 10 – 16 лет. Вот если есть какой-то протест, есть еще что-нибудь, я осознанно смотрю, за что, о чем… Если я приду и вы все сделаете, и у меня будет свет, вода горячая, комфорт дома, тепло и мама будет спокойна, я уже никуда не уйду. Я сяду и буду, не знаю, вышивать крестиком.
Если я приду, а вы здесь ни с чем не справитесь и таких, как нас, придет много, и нас еще будут упрекать, что мы вас туда не посылали, то пойду не только я», – заявила ВСУшница.
Ведущая резонно заметила, что эти слова звучат как угроза.
«Нет, звучит как констатация фактов историческая. Если вы заметили, после каждой войны это происходит. Просто люди забывают и не читают», – заявила Савченко.
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