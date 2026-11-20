Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После войны украинские военные поднимутся на протест против власти, если увидят, что та не смогла обеспечить нормальное развитие страны.

Об этом в эфире «Радио Свобода» (нежелательна организация в РФ) заявила бывшая наводчица ВСУ, ныне замкобмата в звании майора Надежда Савченко, ранее осуждённая в РФ за причастность к убийству российских журналистов и вернувшаяся на Украину по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая, напомнив, что Савченко после обмена стала депутатом ВР, поинтересовалась, не связана ли ее нынешняя медийная активность с намерением вернутся в политику в будущем.

«Смотрите, мы же выходим на майдан. Я выхожу на них чуть ли не с 10 – 16 лет. Вот если есть какой-то протест, есть еще что-нибудь, я осознанно смотрю, за что, о чем… Если я приду и вы все сделаете, и у меня будет свет, вода горячая, комфорт дома, тепло и мама будет спокойна, я уже никуда не уйду. Я сяду и буду, не знаю, вышивать крестиком. Если я приду, а вы здесь ни с чем не справитесь и таких, как нас, придет много, и нас еще будут упрекать, что мы вас туда не посылали, то пойду не только я», – заявила ВСУшница.

Ведущая резонно заметила, что эти слова звучат как угроза.