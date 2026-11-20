Европе пока некого отправить для предметного разговора с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» завил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по всему, следует ждать европейцев в Москве. Поговорят о жизни», – прогнозирует Золотарев.

Он считает, что проблемой ЕС является отсутствие сильных лидеров.

«О чём-то говорить с людьми, которые не являются хозяином ситуации, хозяином своего слова, слово которых немного весит», – отметил эксперт.

Он обратил внимание, что власти Германии выступают за продолжение поддержки киевского режима.

«Но с точки зрения политики это суицидальное стремление, то есть путь ведущий христианских демократов на политическое кладбище. Макрон же готов говорить, но Макрон хромая утка. Вот такой ребус.

Поэтому в ситуации, когда надо искать точку опоры, надо искать нечто твёрдое, не какую-то жиденькую субстанцию, которую мы видим в большинстве стран ЕС», – подчеркнул политтехнолог.