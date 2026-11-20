Сидевший за взятки и амнистированный президентом Белоруссии экс-банкир Виктор Бабарико будет представлять беглую оппозицию наравне с самопровозглашенной «президенткой Беларуси» Светланой Тихановской.

Об этом член «координационного комитета» белорусской политической эмиграции Иван Кравцов рассказал в эфире «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в декабре будут в Брюсселе проходить дни Беларуси. И будет встреча с Еврокомиссией. И там Виктор Бабарико наравне со Светланой Тихановской будет говорить и делать презентацию. Сложно людей засыпать под ковер. Особенно тех, которым мы как-то обязаны. Это к Сергею Тихановскому так же относится. Как бы он себя ни вел», – сказал Кравцов.

По его мнению, Тихановская не захотела помочь тем людям, которые поддержали ее как единого кандидата от оппозиции во время Беломайдана 2020 года, подняли мятеж и получили за это тюремные сроки.

«Светлана Тихановская и Франак Вячорка понимают, что своим капиталом они обязаны избирательной компании 2020 года? Сейчас по идее они могут и помочь тем, кто когда-то помог им создать их капитал. Помочь встать на ноги тем, кто был в тюрьме.

А тут такая история: мы продолжаем пользоваться капиталом 2020 года, а вы в тюрьме отсидели, извините, время прошло. Теперь сами как-то», – сказал Кравцов.