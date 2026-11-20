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Власти украинской столицы помогают России обезлюдить Киев.

Об этом в эфире канала «РБК-Украина» заявил глава Деснянской районной администрации Киева Максим Бахматов, в прошлую зиму предлагавший жителям столицы пользоваться выгребными ямами на улицах при отсутствии канализаци, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая напомнила, что ее собеседник раскритиковал мэра Виталий Кличко за призыв к киевлянам бежать на зиму из столицы, и поинтересовалась, что же делать, если не будет света, воды и тепла.

«Вам рекомендует уехать человек, который ни хера сделал. Именно поэтому я его и критикую», – сказал Бахматов.

Он говорит, что у Кличко за 4,5 года было 500 миллиардов гривен, но никаких альтернатив в городе не появилось.

«Максимально импотентная пораженческая позиция, максимально это нравится Путину. Потому что нет разницы, как Киев будет опустошен: из-за Кличко или из-за баллистических ракет. Ему: «О, класс, в Киеве никого нет, можно заходить», – рассуждал укро-чиновник.

По его словам, таких призывов нет от мэра Харькова, потому что «там подготовились к зиме».