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Белорусские телевизионщики жестко разыграли бывшую редакторшу экстремистского телеграм-канала «Черная книга Беларуси», Софью Сапегу, помилованную президентом Белоруссии Александром Лукашенко по просьбе России (она имела паспорт РФ).

После освобождения Сапега недолго жила у отца, предпринимателя из Владивостока, но потом сбежала в Литву и, выждав немного, начала раздавать антироссийские и антибелорусские интервью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Минские журналисты сыграли на тщеславии бывшей зэчки. Они вышли на нее под видом сотрудника СМИ-иноагента «Новая газета Европа» тоже иноагента Ильи Азара.

Сапега запросила за свои откровения гонорар в 2 тыс евро, а за это от души вылила грязи на самопровозглашенную «президентку Беларуси» Светлану Тихановскую и ее офис.

«Я знаю, что у них там конфликты из разряда: ты предательница, ничего не сделала. И с ее стороны. Она говорит, что это неправда. Дело в том, что офис Тихановской очень старается скрыть правду, которая действительно есть. Тихановская там абсолютно неглавный персонаж», – рассказала Сапега.

Она призналась, что поддерживает мужа «президентки», тоже амнистированного зека Сергея, который «грубоватый, но прямой и говорит о том, что действительно происходит». Софья возмущена тем, что Светлана отказалась купить мужу даже приличный костюм, хотя «деньги там у всех есть вполне себе неплохие».

«Я внаглую села и говорила: извините, давайте мы как-нибудь на это повлияем. И все: да, да, хорошо. Но Тихановская абсолютно безэмоциональный политик. Я с ней тоже разговаривала. И пила я с ней. Да, она буханула вместе с нами. Там даже посол бухал… Испании, Италии – не могу вспомнить. С Тихановской я разговаривала прямо за столом. Там все такое очень мягонькое, вроде как демократическое. Все очень по-белорусски. Но противостояние существует, потому что у каждого свое мнение. С Колесниковой из разряда: молодец, спасибо, пока», – рассказала Сапега.

Циничную «прелесть» розыгрышу придал тот факт, что представил его широкой общественности бывший парень Софьи Роман Протасевич, с которым она в 2021 году летела из Греции в Литву. Но самолет из-за угрозы минирования сел в Минске, а Роман, как потом выяснилось, был белорусским разведчиком.

Сейчас Сапега оправдывается за то, что повелась на изощренный розыгрыш, и жалуется на своего литовского парня, который якобы помог организовать фейковое интервью.

Софья утверждает, что литовец ее избивал, пользуясь нестабильным психическим состоянием из-за алкоголя и наркотиков.