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В ближайшие недели на киевскую верхушку выльется новая порция резонансных обвинений в коррупции.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» завил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, когда следует ожидать новых антикоррупционных разоблачений от НАБУ.

«Последняя неделя ноября-первая неделя декабря», – прогнозирует Золотарев.

По его словам, есть несколько потенциальных кандидатур, среди которых глава Зе-фракции в Раде Давид Арахамия и глава Зе-офиса [террорист в РФ] Кирилл Буданов.

«Шоу должно продолжаться, этот сериал продолжится. Пока неясно, какая конечная цель, какого результата хотят достигнуть. Либо принудить Зеленского к выполнению меморандума Качка-Кос, а это означает то, что президент лишается силовых рычагов, плюс возможностей в судебной системе – они переходят под контроль близких партнёрам фигур, а это фактически превращение в английскую королеву. Или же речь идёт о каком-то более радикальном варианте, когда Владимир Александрович напишет: «Я устал, я ухожу», – добавил эксперт.

Он напомнил, что в окружении Дональда Трампа Зеленского давно считают частью проблемы, но опасаются действовать нелегитимно, как с Венесуэлой, чтобы не вышло серьезного конфликта с ЕС.