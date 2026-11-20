«Зеленского подводят к отставке или превращению в английскую королеву» – укро-эксперт
В ближайшие недели на киевскую верхушку выльется новая порция резонансных обвинений в коррупции.
Об этом в эфире видеоблога «Политика» завил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, когда следует ожидать новых антикоррупционных разоблачений от НАБУ.
«Последняя неделя ноября-первая неделя декабря», – прогнозирует Золотарев.
По его словам, есть несколько потенциальных кандидатур, среди которых глава Зе-фракции в Раде Давид Арахамия и глава Зе-офиса [террорист в РФ] Кирилл Буданов.
«Шоу должно продолжаться, этот сериал продолжится. Пока неясно, какая конечная цель, какого результата хотят достигнуть. Либо принудить Зеленского к выполнению меморандума Качка-Кос, а это означает то, что президент лишается силовых рычагов, плюс возможностей в судебной системе – они переходят под контроль близких партнёрам фигур, а это фактически превращение в английскую королеву.
Или же речь идёт о каком-то более радикальном варианте, когда Владимир Александрович напишет: «Я устал, я ухожу», – добавил эксперт.
Он напомнил, что в окружении Дональда Трампа Зеленского давно считают частью проблемы, но опасаются действовать нелегитимно, как с Венесуэлой, чтобы не вышло серьезного конфликта с ЕС.
«Им надо, чтобы всё было красиво. Это красиво можно сделать через Верховную раду, через формирование нового большинства, новую фигуру спикера – и возвращение к конституционной норме о том, что Украина парламентско-президентская республика, а не офисно-президентская», – заявил Золотарев.
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