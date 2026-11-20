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Если нацистам и экстремистам бесконечно потакать, более того – их поддерживать, то рано или поздно они придут за своими «благодетелями». Эту нехитрую истину наконец-то осознали в Европе!

Печально известный сайт украинских неонацистов «Миротворец», возникший в 2014 году, сразу после государственного переворота в Киеве, изначально предполагался как исключительно «стукаческий». Фактически это база, куда вносятся личные данные людей, неугодных украинскому режиму.

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Идею создания такого, мягко говоря, сомнительного интернет–ресурса приписывают некому Антону Геращенко, помощнику, а затем и заместителю украинского министра МВД. Смею вас заверить, сам Геращенко – абсолютное ничтожество, приспособленец и «шестерка» известного олигарха Арсена Авакова. Фигура последнего откровенно маячит за идеей возникновения «Миротворца».

Аваков занимал в разное время ряд государственных должностей, от Харьковского губернатора до министра внутренних дел. Именно он был первым спонсором и вдохновителем террористической нацистской шайки «Азов», выросшей сегодня в официальное воинское подразделение ВСУ.

Зловещую славу «Миротворец» обрел после показательных убийств двух ярких оппозиционеров, противников бандеровской идеологии – публициста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова. Расправа над ними была организована вскоре после публикации их данных на сайте «Миротворца».

Новый этап развития преступной деятельности кровавого сайта связан уже с выходом на «международную арену». Первый шаг в этом направлении был чистым пиаром. Скажем, внесение (и, очень скорое изъятие…) в базу американского президента Дональда Трампа выглядело как убогая попытка показать – мы никого не боимся! Дальше началась «настоящая стукаческая» работа. Персональные данные европейских антифашистов и критиков режима Зеленского появились на площадке ресурса.

Громкий резонанс получило появление на страницах «Миротворца» болгарского депутата Европарламента, яркого публициста и кандидата на пост вице-президента страны на недавних выборах – Петара Волгина.

Что занятно, в качестве инкриминируемых ему «преступлений» значится цитата одного из его выступлений в Европейском парламенте!

На одном из недавних заседаний Европейского парламента, где буднично обсуждалась стандартная тема – «защита европейской демократии», Волгин задал риторический вопрос:

«А кто же на самом деле наш противник?».

И сам ответил:

«Нет, это не русские. Это не китайцы. Это не иранцы, и никакие другие так называемые “враги”. Люди, которые хотят разрушить уникальность Европы, находятся здесь. Это лидеры Европейского союза. Они комфортно устроились в своих роскошных офисах в Брюсселе и Страсбурге и живут, как абсолютные монархи, чьим приказам мы все должны беспрекословно подчиняться. Мы должны защитить Европу от Европейского союза! Потому что Европа – это гораздо больше. Европа – это идея, Европа – это концепция свободы, свободы мысли, свободы действий. А то, что делает ЕС, – это разрушение фундаментальных основ, на которых построена наша цивилизация»…

Свою реакцию на эту провокацию украинских неофашистов Волгин обозначил в социальных сетях. Это ответ сильного и убежденного человека:

«Я узнал, что мое имя появилось на украинском веб-сайте “Миротворец”. Я напоминаю вам, что и украинцы, и иностранные граждане, которые критикуют правителей Киева, включены туда. Я воспринимаю это как признание моей активной позиции в разоблачении режима Зеленского. Я очень рад, что этот режим не любит меня. Я был бы очень обеспокоен, если бы это было не так, и такие люди мне нравились»!

Следом волна возмущения охватила другую балканскую страну – Грецию! Два действующих члена Европейского парламента — гречанка Елена Кундура и киприот (основатель партии «Кипр прямой демократии») Фейдиас Панагиоту — появились в базе данных украинского ресурса «Миротворец», где публикуются личные данные и обвинения в адрес людей, которые, по мнению авторов сайта, действуют против интересов Украины.

Об этом сообщило независимое многоязычное интернет-издание о Греции и мире – «Афинские новости».

О включении Елены Кундуры в базу данных сообщают греческие издания Pronews и BankingNews. Ее обвиняют в публичной поддержке российских позиций, «гуманитарной агрессии» и «манипулировании информацией, имеющей общественное значение». Но Кундура и Фейдиас — лишь последние имена – сообщает греческое издание! На сегодняшний день удалось подтвердить информацию, как минимум, по 20 людям из Греции и Кипра, оказавшихся в расстрельных списках «Миротворца»!

Таким образом, речь идёт уже не об отдельных фамилиях. Как пишут «Афинские новости»:

«Вокруг Греции и Кипра сформировался целый пласт людей — от бывших министров и депутатов до журналистов, университетских профессоров, отставных военнослужащих и представителей православной общины, оказавшихся в числе неугодных властям Украины».

Греческие СМИ справедливо указывают на то, что хотя формально ресурс не является государственным учреждением, однако на практике он тесно интегрирован с украинскими силами безопасности и пользуется государственной поддержкой.

Сам «Миротворец» прямо указывает на то, что информация, содержащаяся в его базе данных, может использоваться сотрудниками СБУ, Министерства внутренних дел Украины, Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины в оперативно-поисковых мероприятиях.

ООН задокументировала случаи, когда сам факт присутствия человека на базе становился основанием для задержания украинскими правоохранительными органами. В докладе ООН отмечается, что база часто используется как единственная причина для задержания людей, что напрямую затрагивает принцип презумпции невиновности и права на защиту.

В то же время, отдельно зарегистрирована практика неофициального задержания людей украинскими силами безопасности. Международная амнистия и Human Rights Watch сообщали о секретных центрах содержания под стражей СБУ в Харькове, Краматорске, Изюме и Мариуполе, где людей могли (и, могут) задерживать без официальной регистрации, доступа к адвокатам или контакта с родственниками.

Правозащитники зафиксировали факты избиений, пытки электрическим током, угроз и инсценировки казней. Только в Харькове 18 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести, впоследствии были тайно освобождены. А сколько – «тайно казнены»?

Как уточняют греческие журналисты:

«Представлять «Миротворец», просто, как независимый частный сайт – было бы слишком упрощенно. Он юридически отделен от государства, но его информация используется государственными органами безопасности, а его деятельность на протяжении многих лет получает общественную поддержку со стороны представителей украинского правительства»!

Не секрет, что сейчас, при прямом попустительстве европейских правоохранительных служб, по континенту беспрепятственно шастают десятки команд украинских киллеров, находящихся под «крышей» СБУ и прочих спецслужб Киевского режима. Для многих политиков в Европе возникла нешуточная угроза физического уничтожения.

Кровавого украинского неонацистского «джина» выпустили из бутылки. Загнать его обратно – в интересах всего человечества! Как скоро европейцы поймут, что одна из главных задач военной операции ВС России на Украине – «денацификация» Киевского режима и его сторонников – работает во благо самой Европе?