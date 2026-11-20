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Помощник президента РФ Юрий Ушаков якобы уже созвонился с кем-то из представителей ЕС и обсудил место и повестку переговоров по Украине.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил на антироссийском ютуб-канале «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С кем именно говорил Ушаков, он не знает, но якобы переговоры могут состояться и в Минске.

«Тут самое важное не повестка дня и не место встречи, а что они привезут. Потому что прошлый раз, когда они втихую приезжали в Москву – то один, то другой – и встречались с Ушаковым и начальником главного разведывательного управления адмиралом Костюковым, как мне сказал один человек, они приезжали с пустыми руками просто поговорить… и уезжали с пустыми руками», – сказал Венедиктов.

Пока, по его словам, переговорщик от Британии «легендарный» советник премьер-министра по нацбезопасности Джонатан Пауэлл намерен настаивать на вводе войск НАТО на Украину, но Россия этого не примет.