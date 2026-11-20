США навязали России участие европейцев в переговорах по Украине, чтобы переложить на ЕС «тяжесть всего».

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил на ютуб-канале «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Путину удалось навязать включение Украины в обсуждение общей структуры безопасности Европы. В ответ на это американцы навязали ему равноправное участие европейцев в общем разговоре.

Американцы – рациональные люди. Они хотят сократить свое присутствие в Европе и переложить на европейцев тяжесть всего. Зачем же их тогда отталкивать? Их нужно втянуть. А мы отскочим и финансово, и военно», – рассуждал Венедиктов.