«Американцы собираются втянуть европейцев – и отскочить» – иноагент Венедиктов
США навязали России участие европейцев в переговорах по Украине, чтобы переложить на ЕС «тяжесть всего».
Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил на ютуб-канале «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путину удалось навязать включение Украины в обсуждение общей структуры безопасности Европы. В ответ на это американцы навязали ему равноправное участие европейцев в общем разговоре.
Американцы – рациональные люди. Они хотят сократить свое присутствие в Европе и переложить на европейцев тяжесть всего. Зачем же их тогда отталкивать? Их нужно втянуть. А мы отскочим и финансово, и военно», – рассуждал Венедиктов.
Иноагент считает, что президент РФ на переговорах хочет восстановить баланс времен «холодной войны» на европейском театре военных действий.
«У него идеальный сценарий, как ни странно это прозвучит, это горбачевско-ельциновский сценарий, то есть системы обязательных письменных договоров а-ля Горбачев-Ельцин-Буш-Коль. То есть система соглашений, которая устанавливает баланс между одной и другой стороной», – сказал Венедиктов, намекнувший, что переговоры могут снова пройти в Минске.
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