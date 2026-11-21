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Украинские СМИ напрасно пытаются высмеять саммит АТЭС в Китае – он прошёл на «высочайшем уровне».

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал эпизод, когда журналисты сняли одного из сопровождающих Владимира Путина адьютантов якобы с «ядерным чемоданчиком».

«Это действительно отрежиссировано и показывает то, что российская информационная политика и те, кто готовил информационное сопровождение этого саммита, подошли к нему на высочайшем профессиональном уровне. А оно как? Идёт офицер – раз-два, остановился: «Докладываю, капитан I ранга, носитель ядерного чемоданчика». Всё, шагом марш. Так можно было. А видите, как оно мягко. Вроде бы оружие ужасное, смертельное, которое уничтожит человечество, а на самом деле – так, походя. А китайцы всегда символами, смыслами [мыслят]», – сказал укро-полковник.

Он также раскритиковал тех, кто пытался утрированно подать эти события в Китае.

«И если смотреть на саммит со стороны взводно-ротного мышления – «та, ничего они не решили, насрали на голову друг другу, Трамп обиделся уехал, всё развалилось». Кстати, аналогично опубликовала «Би-би-си». А реально – очень много решили. … Хотя про Украину и не говорили, в декларации нет, а вот этими про ядерную войну – это именно точно было про Украину. Потому что удар по Керченскому мосту… наши же думают как? А, нагадим на него, покажем, что он слаб. А в итоге – он [Путин] сидит за столом сильных мира сего. Они его приняли, вывели из информационного вакуума и поставили на один ранг с собой. И что? А где все эти санкции?» – аргументировал Стариков.

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