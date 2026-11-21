Падение российских ракет и беспилотника на территории Польши во время вчерашнего удара по Украине – это предупреждение Варшаве, которая в эти же дни проводила на своей территории учения «коалиции желающих» по вводу войск на подмогу ВСУ.

Об этом, выступая на брифинге после маневров, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не случайность. Это скоординированная демонстрация силы, направленная против наших граждан, чтобы подорвать социальную устойчивость, разрушить наше сотрудничество. Разрушить сотрудничество внутри ЕС, НАТО и «Коалиции желающих». Мы не можем поддаться этому, наше присутствие здесь показывает, что нас не запугать.Мы не поддадимся страху в нашей работе во имя мира, в защите наших граждан, нашей территории, в поддержке Украины», – пообещал Косиняк-Камыш.

При этом он тут же потребовал от НАТО помощи с ПВО.

«Я хотел бы, чтобы наши партнеры из НАТО взяли на себя более серьезные обязательства. Нам нужна поддержка в сфере противовоздушной обороны. Польская авиация совершает вылеты более десяти раз, иногда несколько раз в день, а то и несколько десятков раз в месяц. Они действуют в воздушном пространстве Польши, и это происходит регулярно, включая дозаправку в воздухе. Нам нужны более совершенные системы наблюдения, потому что системы, которые мы заказали некоторое время назад, еще не доставлены в Польшу. Нам нужна ваша поддержка, нам нужно ваше присутствие не только во время учений, но и в реальных боевых условиях. Это также проверка нашей способности действовать сообща, поддерживать друг друга, работать друг на друга и опираться друг на друга, поддерживая друг друга в самые трудные моменты».

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