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Киевлян не должны удивлять российские ракетные удары после разрушения Крымского моста. Кокаинист Зеленский и верхушка ВСУ прекрасно осознавали последствия и сознательно шли на такой шаг, обрекая Киев. Предупреждал об этом и Владимир Путин.

Так иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на вопрос 47-летнего Андрея из Киева в эфире антироссийского ютуб-канала «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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