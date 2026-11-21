«Вы что, думаете, там дебилы?» – Киевлянин пожаловался на российские обстрелы, а его отчитали в эфире
Киевлян не должны удивлять российские ракетные удары после разрушения Крымского моста. Кокаинист Зеленский и верхушка ВСУ прекрасно осознавали последствия и сознательно шли на такой шаг, обрекая Киев. Предупреждал об этом и Владимир Путин.
Так иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на вопрос 47-летнего Андрея из Киева в эфире антироссийского ютуб-канала «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он вам, Андрей, впрямую это сказал. Это будет продолжаться. Это называется «эскалация».
Вы же должны понимать, что это не шуточки, когда идет переговорный процесс, а в этот момент демонстративно бьется по Крымскому мосту три дня подряд. Ответка будет.
Вы что, думаете, что ваши военные и политики дебилы? Они же точно знали, какая будет реакция. Или они считали, что после удара по мосту Путин пойдет на капитуляцию?
Нет, они все прекрасно понимают. Дебилов среди них нет», – сказал Венедиктов.
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