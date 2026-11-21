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Военные стран «Коалиции желающих» (Британия, Франция, Польша и прибалтийские лимитрофы) провела учения по вводу войск на Украину на польском полигоне.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», по итогам манёвров состоялся брифинг, где были отвергнуты предупреждения России о том, что она будет считать контингенты стран НАТО законными целями.

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«Это часть программы «Коалиции желающих». Главы государств и правительств встретились в Берлине и говорили о готовности этих многонациональных сил действовать в интересах Украины. Решение о проведении этих учений было принято в июле, сейчас наступил ноябрь, и мы показываем, что готовы к ним. Мы демонстрируем готовность помочь Украине, как только нас пригласят. И как только будет объявлено о прекращении огня, мы готовы сотрудничать, чтобы защитить как сушу, так и воздух, и море, и Украину в целом», – заявила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотран, которая до назначения не имела никакого отношения к армии.

Не менее смелое заявление сделал и министр обороны Великобритании, открытый гей (ЛГБТ признано в России экстремистским, – авт.) Уэс Стритинг:

«Мы посылаем сигнал о том, что Европа не откажется от нашей поддержки Украины. Мы не позволим Путину разделить наш континент. И мы признаем, что линия фронта в Украине — это линия фронта за свободу и демократию во всем мире. Так что нас это не остановит, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется… Сегодняшнее учение также демонстрирует нашу готовность. Многонациональные силы для Украины готовы вступить в бой, как только прекратятся боевые действия. То, что мы увидели сегодня, это демонстрация единства союзников, а также их изобретательности».

Помогающий российским бойцам волонтёр Алексей Живов предупреждает – к словам британского министра надо отнестись со всей серьезностью:

«Он пассивный гомосексуал, который сам о себе говорит, что он женщина в мужском теле и любит наряжаться, как трансвестит… Не дальше как год назад весь мир узнал, что все западные элиты повязаны через остров Эпштейна педофилией, педерастией, прочими сексуальными девиациями, а также ритуалами из «фильмов ужасов». Все эти люди находятся в заговоре друг с другом и тем, кто все их похождения аккуратно фиксировал на видео. Кроме того, есть масса исследований, о том что гомосексуалы создают внутри любых ведомств и институтов самые опасные и сплоченные деструктивные группы. Это все к тому, что пассивный гомосексуал Стритинг из-за самого факта своих сексуальных девиаций вовсе не выглядит смешным, скорее очень опасным и непредсказуемым. Именно поэтому движение ЛГБТ, как общественный и политический субъект, признано в России террористической организацией и запрещено. Это опасные фанатики, поклоняющиеся анусу».

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