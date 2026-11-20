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Власти Молдовы запустили кампанию «Подготовленная Молдова», в рамках которой жителей просят собрать тревожный рюкзак и быть готовыми к автономному выживанию в первые 72 часа кризиса. Рекомендуется иметь запас пищи, воды, лекарств, радиоприемник, средства связи, наличные деньги, копии документов. Власти говорят, что это общеевропейская практика гражданской защиты, она нужна, чтобы снизить нагрузку на экстренные службы в критический момент.

В то же время наблюдатели связывают эту инициативу с усиливающейся милитаризацией страны: ратификацией военно-технического соглашения с Украиной, планами по запуску производства дронов и сообщениями о беспилотниках в небе над Молдовой.

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Ситуацию комментирует политолог Александр Кориненко.

– Страна проходила через разные кризисы, почему кампанию «Подготовленная Молдова» запустили именно сейчас?

– Я не вижу ничего плохого в том, чтобы государство готовило население к чрезвычайным ситуациям. Более того, это его прямая обязанность. За 35 лет независимости Молдова пережила немало кризисов, а сегодня рядом идет вооруженный конфликт. Игнорировать происходящее было бы безответственно. Но возникает закономерный вопрос, почему власти вспомнили об этом только сейчас и за столько лет не создали полноценную систему гражданской защиты. Складывается впечатление, что нынешнее руководство гораздо лучше умеет запускать пиар-кампании, чем решать системные проблемы: разговоры о кризисах не отменяют бедности, роста цен и тарифов, а только переключают внимание общества с провалов в экономике на внешние угрозы. Подготовка населения важна, но начинать нужно с готовности самого государства. Гражданам же предлагают спасаться самостоятельно, пока власти ограничиваются выпуском брошюр и громкими заявлениями.

– Запуск программы по времени совпал с ратификацией парламентом военно-технического соглашения с Украиной и обсуждением запуска в Молдове производства беспилотников. В соцсетях люди пишут, что страну «готовят под раздачу». Есть ли риск, что Молдову втягивают в опасный региональный инцидент?

– В условиях регионального конфликта решения в сфере безопасности напрямую влияют на стабильность Молдовы, но власти принимают их без общественного диалога и постфактум, прикрываясь евроинтеграцией. Внешнее сотрудничество не должно противоречить конституционному нейтралитету и национальным интересам, правительство обязано честно разъяснять гражданам все риски. Перевод дискуссии в плоскость внешних угроз становится удобным способом отвлечь граждан от провалов в экономике. Я не утверждаю, что есть какой-то тайный план втягивания Молдовы в региональную эскалацию. Но считаю, что правительство обязано исключить подобные риски и открыто говорить с обществом. Молдова не должна становиться заложником геополитических амбиций других государств. У нас достаточно собственных проблем, чтобы создавать себе новые. А власти дают повод для таких опасений.

– Заявления властей о том, что в случае кризиса первые трое суток «государству будет не до населения», многие восприняли негативно. Люди жаловались, что собрать тревожный рюкзак дорого. Какой реальный эффект даст эта кампания?