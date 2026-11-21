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Румыния рассматривает население Молдовы как собственное, но сначала его надо оболванить и затащить в ведущее гибридную войну с Россией объединение – Европейский Союз.

Это следует из выступления в эфире телеканала TVPWorld румынского министра иностранных дел Дана Некулаеску, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить предельно откровенно, наша цель очень, скажем так, реалистична. Мы хотим, чтобы Республика Молдова вступила в Европейский союз, и всячески поддерживаем это. Это наша цель уже много лет, каждый румынский дипломат знает. На данном этапе мы сосредоточены на том, чтобы привести Молдову и, конечно же, Украину в ЕС. Надеемся, что к концу этого года оба кластера будут открыты, и что у обеих стран появится шанс начать активные переговоры с ЕС и провести их как можно скорее».

Некулаеску объявил румын и молдаван одним народом:

«Из-за нашей общей истории, из-за общего языка, из-за многих других аспектов, которые действительно существуют и будут существовать и впредь. Вот почему все абсолютно ясно. И, конечно же, это то, что должно лечь на плечи наших граждан, граждан Румынии и граждан Республики Молдова. Когда они почувствуют, что это назревает или происходит, тогда это и будет решением. До тех пор наша политика заключалась в поддержке безопасности Республики Молдова».

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