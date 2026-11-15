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Европа не называет сроков вступления Молдовы в ЕС, и власти РМ все активнее говорят об объединении с Румынией как о черном ходе в Евросоюз. От разговоров об истории Кишинев перешел к практической «тихой интеграции» через экономику.

Ситуацию для «ПолитНавигатора» комментирует экс-замглавы МИД Приднестровья, эксперт Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Шорников.

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Еврокомиссар Марта Кос во время визита в Кишинев заявила, что не знает, когда Молдова вступит в ЕС. На этом фоне недавние заявления первых лиц Молдовы об объединении с Румынией выглядят реальной попыткой задействовать так называемый план Б – вступление в ЕС через Румынию. Насколько это реально?

План более чем реальный, сейчас он становится основным, а не запасным. Причина, в околонулевых рейтингах PAS и Санду. После выборного цикла 2028/2029 они не смогут удержать власть, никакие фальсификации не помогут. У Санду заканчивается вторая каденция, фигур ей на смену у PAS нет. Поэтому они постараются избежать этих выборов, просто не проводить, как на Украине. Рассматриваемый сейчас в Молдове законопроект об осадном и военном положении, скорее всего, и нужен для отмены выборов. Обвинив Россию в гибридной войне или использовав присутствие российских миротворцев как повод, власть сможет бессрочно удерживать контроль над населением и в этой атмосфере оформить «унирю».

Молдавскую власть уже иронично называют «сектой плана Б» за попытки представить объединение с Румынией как быстрый аналог евроинтеграции. Но сам премьер Тофан признает: поддержка унири в обществе слабая. Как поступит Кишинев – будет сращивать инфраструктуру и энергетику с Бухарестом, пока государственность Молдовы не станет формальностью?

Скорее, будет постепенно сдавать госактивы в румынское управление. В итоге молдавское государство окажется нефункциональным и обремененным огромным внешним долгом перед ЕС. Румыны «из жалости» подберут эту территорию и заставят молдаван еще быть благодарными им за реализованную таким способом евроинтеграцию. Сложности, конечно, будут. Но так же, как сейчас они почти полностью заглушили голос евроскептиков, подавят и сторонников сохранения молдавской государственности.

Правительство Тофана говорит о планах ввести визы с Россией и Белоруссией ради евростандартов. Кишинев обрубает восточный вектор в рамках плана Б или просто показывает лояльность Брюсселю?

Кишинев подгоняет свои практики под румынские стандарты, ну и лишний раз демонстрирует Брюсселю свою лояльность. То, что визовый режим с Россией создаст сложности массе молдавских граждан, их не волнует, все равно, те молдаване, которые ездят в Россию, – это для них отрезанный ломоть. Эти люди знают, как Россия живет и развивается, соответственно, они сдержано оценивают евроинтеграцию и крайне негативно относятся к «унире». Кишиневская пропаганда их обработать не сможет, а потому для режима это «лишние» люди. Рано или поздно их заставят определиться: либо они прекращают ездить в Россию и смиряются с «унирей», либо пусть уезжают навсегда.

В Кишиневе занервничали по поводу слухов о том, что на переговорах в Абу-Даби появилось требование по федерализации Молдовы. Надо ли ждать, что унирю будут проталкивать как спасение страны?