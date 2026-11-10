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Сроки вступления Молдовы в ЕС назвать невозможно.

Об этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила в интервью молдавскому ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень любопытный вопрос. Я не могу конкретно ответить, когда именно Республика Молдова станет членом ЕС. Но если вы будете выполнять свои обязательства таким же образом, как до сих пор, мы сможет закрыть переговоры в 2028 году, и тогда можно будет подписать договор о вступлении. Потом начнется процесс ратификации. Обычно она длятся год-два», – начала вилять Кос.

По ее словам, если Молдова закроет 25 из 33 глав по программе вступления к концу 2027 года, то она может оказаться «на уровне Черногории», которую ЕС мурыжит уже более 20 лет.

Но в чем Кос была непреклонна, вступать в ЕС Молдова будет только вместе с Украиной.

«Я бы хотела говорить о Молдове и Украине вместе. Вы входите в четверку лучших исполнителей, а это значит, что, несмотря на войну в Украине и гибридные атаки, вы в Молдове, подвергаясь огромному потоку информации из России, смогли выполнить свою работу. Я восхищаюсь Украиной, которая ведет переговоры о вступлении а ЕС, находясь в состоянии войны. Молдова может продвигаться быстрее и закрыть больше глав, чем Украина. Я надеюсь, что обе страны добьются успеха», – сказала Кос в интервью другому молдавскому телеканалу.

Она утверждает, что Украина выполняет больше требований ЕС, чем другие страны-кандидаты.