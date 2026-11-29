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России пора, наконец, снять с себя все ограничители, на которые оглядываются, нанося удары по Украине.

Об этом на канале газеты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России «Союзное Вече» заявил генерал-лейтенант, вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаете, что такое прокси-войны? Вот, сейчас мы интерпретируем это как то, что Запад ведёт руками Украины эту войну против нас. Поэтому нужно просто достигать – чем быстрее, тем лучше, нужно побеждать Украину. С точки зрения украинской территории, я считаю, для нас никаких ограничителей быть не должно. Да, мы сейчас последовательно уничтожаем экономику, но есть гораздо более радикальные меры, которые мы могли бы применить. Нужно разрезать Украину надвое, нужно уничтожать все мосты, нужно полностью рушить всю логистику с запада на восток Украины и с юго-запада на территории Украины», – сказал генерал.

«До конца добивать энергетику, транспортную инфраструктуру так, чтобы у них вообще не было никакой экономики, чтобы они сидели там в темноте в холоде без канализации и, так сказать, делали выводы», – рекомендовал Бужинский.

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