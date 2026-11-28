Запад якобы не оказывает киевскому режиму необходимой военной поддержки, преимущественно ограничиваясь пустыми словами.

Об этом в эфире канала LCI заявил французский спецкор-международник Галлахер Фенвик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Делать акцент на стойкости украинцев — это ошибка. Это даже проявление трусости, ведь, по сути, это означает: «Нам не нужно делать больше — они выстоят, они справятся сами». С февраля 2022 года мы только и делаем, что аплодируем, восхищаемся и превозносим украинскую стойкость. Но ведь просят не слов или проявлений солидарности — просят перехватчики и реальную, конкретную поддержку, а не пустые разговоры», – сказал лягушатник.

Нагнетая страсти, он заметил: жизнь людей на Украине становится просто невыносимой в условиях постоянных обстрелов и отключений.

«Можно, конечно, восхищаться: «О, браво, смотрите, он поет в метро». И так далее. Но правда в том, что поставки ракет-перехватчиков заблокированы. Их не хватает, и украинцам приходится делать мучительный выбор: где пропустить удар, а где попытаться его перехватить, кого защитить, а кого оставить без защиты? Такова реальность: нужно оборонять территорию площадью 600 тысяч км². И это касается даже Киева, который играет ключевую роль в украинском сопротивлении», – подчеркнул Фенвик.

С ним согласился бывший военный атташе Франции в России и офицер оперативного штаба НАТО генерал Филипп Сидос.

«В позиции тех, кто поддерживает Украину, а они, безусловно, продолжают ее поддерживать, прослеживается определенная трусость: они не делают того, что необходимо. Взять хотя бы комплексы Patriot, которые заблокированы, хотя они уже были оплачены. Так что здесь действительно есть проблема. Но ведь и у нас есть некоторое количество Patriot, есть системы Mamba. А фронт сегодня в той войне, которую Россия ведет против Европы и Запада, проходит именно по Украине. Значит, именно туда и нужно направлять ресурсы», – заявил генерал.

Он предлагает разместить в Польше на украинской границе западные истребители, чтобы защитить западную часть Украины вплоть до Львова.